MotoGP, pagelle GP Gran Bretagna 2025: Bezzecchi da 10° a 1°, segnali anche da Honda e Yamaha, Bagnaia in crisi

PAGELLE GP GRAN BRETAGNA 2025 MOTOGP

Marco Bezzecchi 9,5: il primo vero acuto della sua esperienza in Aprilia arriva alla settima gara, dopo un avvio di stagione estremamente difficile in cui non aveva mai chiuso tra i primi cinque. A Silverstone il Bez vola sul passo già nella Sprint e si ripete la domenica con una rimonta strepitosa dalla decima posizione alla vittoria, anche grazie alla caduta del leader Quartararo.

Johann Zarco 9: secondo podio consecutivo dopo il clamoroso trionfo casalingo sul bagnato a Le Mans. Il francese conferma i progressi della Honda precedendo tutte le Ducati in una gara asciutta e tutto sommato lineare, senza variabili esterne che hanno condizionato il risultato. La quinta piazza provvisoria nel Mondiale va oltre ogni possibile aspettativa dell’inverno.

Marc Marquez 7,5: primo weekend dell’anno in cui non sale almeno una volta sul gradino più alto del podio tra Sprint e Gran Premio. La bandiera rossa per olio in pista gli regala una seconda chance dopo la caduta al secondo giro mentre era in testa, ed il fenomeno catalano non la spreca effettuando una bella rimonta dopo un avvio difficile e aggiudicandosi la spettacolare volata per il podio. È la prima Ducati al traguardo e guadagna punti preziosi sul fratello nel Mondiale.

Franco Morbidelli 7: fine settimana nato male (impeding nelle prove e penalità di 3 posizioni in griglia), proseguito peggio (caduto a inizio gara dopo un contatto con Aleix Espargarò) e finito con un colpo di coda che stava per trasformarsi in un podio assurdo. La bandiera rossa lo rimette infatti in gioco e lui ne approfitta alla grande, risalendo velocemente il gruppo e perdendo per un soffio il duello finale con Marc Marquez per il terzo posto.

Alex Marquez 6: domenica opaca al termine di un weekend pieno di alti e bassi. Dopo la schiacciante vittoria nella Sprint, Alex è troppo spavaldo al via e cade in curva 1 ma viene graziato dalla bandiera rossa, poi però non è particolarmente efficace alla ripartenza e non va oltre un quinto posto abbastanza deludente per le premesse della vigilia.

Francesco Bagnaia 4: maggio da incubo per Pecco, che non si riscatta dopo il doppio zero di Le Mans e raccoglie appena 4 punti a Silverstone grazie al sesto posto nella Sprint. Oggi fa tanta fatica ad accendere la gomma media anteriore nei primi giri, commettendo un errore dopo l’altro e sprofondando a centro gruppo fino al momento della caduta che mette fine alla sua gara. La crisi (tecnica e di risultati) adesso è ufficiale.

Fabio Quartararo 5: sta facendo sognare la Yamaha con delle prestazioni favolose e con una velocità impressionante soprattutto sul giro secco (tre pole di fila), ma qualche caduta di troppo non gli sta consentendo di raccogliere quanto meriterebbe. La scivolata odierna è molto pesante, perché stava dominando il Gran Premio e aveva davvero la concreta possibilità di tornare alla vittoria.