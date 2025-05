MotoGP, orari warm-up e gara GP Francia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani al circuito Bugatti di Le Mans si terrà il Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale. Il pubblico di casa sogna in grande grazie a Fabio Quartararo, che partirà dalla pole position in MotoGP con la Yamaha dopo aver realizzato una vera impresa in qualifica battendo la pattuglia Ducati ed in particolare i fratelli Marquez.

Il Diablo dovrà superarsi per bissare il podio ottenuto due settimane fa a Jerez de la Frontera, infatti sarà molto difficile tenersi alle spalle Marc Marquez, il leader della generale Alex Marquez ma anche Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia (costretto a rimontare dalla sesta posizione). Da monitorare in ottica top5 anche la KTM di Maverick Viñales, l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Le gare del Motomondiale a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse di Moto3, Moto2 e MotoGP in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP FRANCIA MOTOGP 2025

Domenica 11 maggio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.00, di Moto2 alle 15.15 e di MotoGP alle 17.00.