MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 25 maggio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, settimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a una gara decisamente interessante in cui la famiglia Marquez vorrà lasciare il segno. Nella Sprint Race di ieri ennesima doppietta con Alex a precedere a sorpresa Marc al termine.

Una grande prestazione soprattutto dell’alfiere del Team Ducati Gresini. In sella alla GP24, il feeling dell’iberico è strepitoso e la gestione delle gomme è stata tale che, una volta presa la testa, non l’ha più lasciata, nonostante il tentativo di Marc di insidiarlo. Sarà interessante capire se assisteremo a una replica, ricordando che dalla pole-position ci sarà la Yamaha del francese Fabio Quartararo.

In prima fila troveremo anche Francesco Bagnaia. Pecco continua a non avere dalla sua moto le risposte desiderata. Il feeling con l’anteriore non c’è e il centauro piemontese fatica a trovare efficacia nella guida della sua Ducati GP25. Una situazione complicata che sembra irrisolvibile. Vedremo se la gara odierna saprà smentire ciò.

La domenica del GP di Gran Bretagna sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208). Sky Sport Uno (201) coprirà le gare di Moto2 e di MotoGP esclusivamente. Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 25 maggio (orari italiani)

Ore 10.40-09.50, MotoGP, Warm Up a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.30, Moto3, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta l’intero programma domenicale a Silverstone. Su Sky Sport Uno (201) si potranno seguire le gare di Moto2 e di MotoGP. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà in diretta le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento britannico della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 25 maggio (orari italiani)

Ore 12.15, Moto2, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.30, Moto3, Gara a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv in chiaro.