MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari domenica 11 maggio, diretta Sky, differita TV8

Oggi, domenica 11 maggio, andrà in scena il GP di Francia, sesto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans assisteremo a una gara decisamente interessante in cui c’è un favorito d’obbligo è sempre Marc Marquez. Lo spagnolo, a segno nella Sprint Race ieri, ha tutto per poter replicare quest’oggi.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

La velocità e la costanza dimostrate nel corso del fine-settimana fanno pensare che, salvo errori o problemi tecnici, Marc possa piazzare ancora la propria bandierina. Proverà a contrastarlo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) che, partendo dalla pole-position, spera di avere una risposta diversa dalle gomme rispetto alla Sprint menzionata, dove il transalpino ha concluso in quarta posizione.

Andrà in cerca di una reazione Francesco Bagnaia. Pecco è incappato ieri in una caduta. Un brutto errore per il piemontese, dopo appena un giro della gara del sabato. L’anteriore si è chiuso e per il centauro nostrano non c’è stato alcun preavviso. Una situazione difficile con la fase di frenata della GP25 che si riverbera dall’inizio della stagione. Partirà dalla sesta casella il pilota nostrano e dovrà rimontare.

La domenica del GP di Francia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la copertura in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 11 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv della domenica del GP di Le Mans. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento francese della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Domenica 11 maggio