MotoGP, Morbidelli attacca Espargarò: “Con me è scorretto”. Lo spagnolo risponde: “Che livello…”

Che Aleix Espargarò e Franco Morbidelli non si amassero era già noto nel Circus. Quanto avvenuto al momento della prima partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, non ha fatto che acuire i dissapori tra i due piloti. La rivalità si è ulteriormente inasprita. Prima Franco Morbidelli ha accusato pesantemente lo spagnolo nel corso delle dichiarazioni post-gara, quindi il pilota della Honda ha risposto per le rime per mezzo dei social, nello specifico su X.

Cos’è successo esattamente? Torniamo a Silverstone. Nel corso della prima partenza della gara, esattamente alla curva Vale, lo spagnolo ha provato una staccata un po’ troppo azzardata, ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Nel suo percorso verso la ghiaia la sua Honda è stata colpita dalla Ducati di Franky che, a sua volta, è finito al tappeto, iniziando a perdere olio. Proprio per questo motivo è arrivata la bandiera rossa che ha portato allo stop ed alla seconda partenza. Già in pista i due piloti hanno discusso, anche per alcuni pregressi che non avevano certo disteso i loro rapporti.

Il diverbio, evidentemente, ha lasciato strascichi, tanto che il pilota del team Pertamina VR46 non è andato giù morbido con il rivale nelle dichiarazioni post-gara. “Penso sia la stessa cosa che aveva fatto nel 2020 a Misano2. Ha lasciato i freni e ha perso l’anteriore. So bene come si comporta quando sono vicino a lui. Poteva anche andare peggio per quanto successo. Non gli vado a genio, lo vedo in pista. Come si è comportato con me negli anni mi ha sempre dato conferma che per me non è mai stato un rivale come gli altri. Contro di me mette sempre qualcosa in più. Lo so e non mi preoccupo, vado avanti per la mia strada”. (Fonte: MotoGP.com).

Oggi è arrivata immediata la replica di Aleix Espargarò che, sfruttando il post su X della MotoGP, ha risposto per le rime alle parole del rivale. Prima mettendo una serie di emoji assieme ai pop corn, quindi, piazzando il seguente commento: “Certo amico (in tono ironico ndr). Sono caduto apposta cosi, dopo la scivolata, la mia moto poteva centrare la tua perché sono ossessionato da te. Oh mio Dio che livello”.

In poche parole un duello rusticano che riaccende la scintilla tra i due. Qualcosa che non è certo una “prima volta” nel mondo del Motomondiale, anzi, ma da due piloti così esperti ce lo saremmo risparmiati volentieri, anche perché è sempre meglio evitare distrazioni o rischi inutili in pista…