MotoGP, Mir e Marc Marquez i più veloci nel warm-up a Le Mans. Bagnaia non brilla sul bagnato

Cambio di scenario a Le Mans, con la pioggia che ha colpito nelle ultime ore il circuito Bugatti rendendo bagnato l’asfalto in occasione del warm-up mattutino in vista del Gran Premio di Francia 2025, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Un colpo di scena che potrebbe modificare i valori in campo anche in vista della gara, con le previsioni che non escludono una possibile nuova perturbazione proprio a ridosso della corsa.

In questo contesto, in cui tutti i piloti hanno girato con gomme rain per prendere confidenza con il tracciato in condizioni di pista bagnata, Joan Mir ha firmato il miglior tempo della sessione in 1’45″283. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di 72 millesimi un convincente Marc Marquez, che si è confermato molto competitivo anche con l’acqua in sella alla sua Ducati GP25 del team factory.

Terzo posto a 240 millesimi per il primo degli italiani Franco Morbidelli, con la Ducati GP24 del team VR46, davanti alla Honda del francese Johann Zarco (4° a 0.245) e alla Ducati GP24 del team Gresini guidata dall’iberico Alex Marquez (5° a 0.305), protagonista di una scivolata nel finale che ha provocato la conclusione anticipata del turno per rimuovere la moto dalla traiettoria nella prima chicane.

In difficoltà sul bagnato Francesco Bagnaia, che ha faticato a completare un giro pulito con la Ducati ufficiale non andando oltre un 20° posto a quasi 3 secondi dal tempo di Mir.

CLASSIFICA WARM-UP GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.283 5 6 305.8

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.355 4 6 0.072 0.072 309.6

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.523 5 6 0.240 0.168 306.8

4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’45.528 5 6 0.245 0.005 304.0

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.588 5 5 0.305 0.060 306.8

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.854 5 6 0.571 0.266 309.6

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.867 4 6 0.584 0.013 298.5

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.891 5 6 0.608 0.024 304.0

9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.926 5 6 0.643 0.035 304.0

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.108 5 6 0.825 0.182 305.8

11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.535 5 6 1.252 0.427 303.1

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’46.659 5 6 1.376 0.124 304.0

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.730 5 6 1.447 0.071 294.1

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.894 4 6 1.611 0.164 304.0

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.947 5 6 1.664 0.053 304.9

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.067 4 6 1.784 0.120 293.2

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.108 5 6 1.825 0.041 295.9

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.415 5 6 2.132 0.307 298.5

19 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.432 4 6 2.149 0.017 294.1

20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.039 5 6 2.756 0.607 294.1

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.066 5 6 2.783 0.027 277.7

22 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’50.919 4 6 5.636 2.853 295.0