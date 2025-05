MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono stati mesi difficili, questa vittoria è arrivata al momento giusto”

Al termine di una gara piena di colpi di scena, il Gran Premio della Gran Bretagna 2025 viene conquistata da un fantastico Marco Bezzecchi che, con la sua Aprilia, ottiene la sua quarta vittoria in MotoGP. Il centauro azzurro è abile a rimontare dalla decima piazza e, sfruttando il problema tecnico di Fabio Quartararo, centra un successo che mancava dal 2023.

Seconda posizione per il francese Johann Zarco (Honda) che conclude la sua gara a 4.088 secondi dal vincitore. Completa il podio un mai domo Marc Marquez (+5.929) che dopo la caduta, sfrutta al massimo la ripartenza conquistando punti utili per il Mondiale. Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) si deve accontentare del quarto posto (+5.946), battuto dallo spagnolo nella volata finale.

Solo quinto Alex Marquez (Ducati Gresini, +6.024) che perde ancora punti nella classifica piloti. Caduto invece Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che paga ora un ritardo di 72 punti da Marc Marquez nel Mondiale. Il vincitore del GP, dichiara ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, è stata una grande giornata, le emozioni oggi sono difficili da spiegare. Non è stato semplice, sono stati mesi difficili, quando le cose non vanno è sempre dura. Ringrazio la mia famiglia, l’Academy e Valentino Rossi per essermi stati vicino”.

“Non mi aspettavo questa vittoria, è arrivata al momento giusto. È stata una grande gara, onestamente non so se avrei raggiunto Quartararo anche se stavo andando forte. Sono stato fortunato ma ho fatto una grande rimonta, sicuramente non dobbiamo mai smettere di lavorare; non sarà sempre facile ma non abbiamo mollato nonostante tutte le giornate brutte passate”, conclude il centauro italiano.