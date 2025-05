MotoGP, Marco Bezzecchi fa rinascere l’Aprilia e vince il GP di Gran Bretagna: era partito 10°! Ancora fuori Bagnaia

Marco Bezzecchi fa saltare il banco a Silverstone e vince in solitaria il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo regala così all’Aprilia un successo che mancava all’appello da Austin 2024 (con Maverick Viñales) e torna sul gradino più alto del podio quasi due anni dopo l’ultima volta (India 2023), conquistando la quarta vittoria della carriera in top class e la decima complessiva nel Motomondiale.

Bez, alla prima stagione con la casa di Noale, si è inventato una rimonta da urlo risalendo il gruppo a velocità doppia dalla quarta fila e approfittando nel finale della caduta del leader Fabio Quartararo (dominatore della prima metà di gara, in cui ha accumulato anche 4-5 secondi di margine sugli inseguitori) con la Yamaha per centrare il bersaglio grosso dopo essere partito 10° in griglia.

Podio di giornata completato in seconda piazza dal francese Johann Zarco, ancora in grande spolvero con la Honda dopo il rocambolesco trionfo sul bagnato di Le Mans, e dallo spagnolo Marc Marquez, bravo e fortunato (era caduto nel secondo giro mentre era in testa, ma è stato salvato dalla bandiera rossa per olio in pista) nel limitare i danni in un contesto sfavorevole e aggiudicandosi al fotofinish la volata per il terzo posto con gli altri ducatisti Franco Morbidelli (4°) e Alex Marquez (5°).

Italia in zona punti anche con Luca Marini 8° (Honda) e Fabio Di Giannantonio 10° (Ducati VR46), mentre Francesco Bagnaia si è ritirato per una caduta nelle battute iniziali dopo essere stato risucchiato a centro gruppo confermando le sue problematiche e allontanandosi sempre di più dalla lotta per il titolo iridato.

Al termine del GP di Gran Bretagna, Marc Marquez conserva saldamente la leadership della generale con un vantaggio di 24 punti su Alex Marquez, 98 su Morbidelli, 99 su Zarco, 109 su Di Giannantonio, 127 su Bezzecchi e 137 su Quartararo.