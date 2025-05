MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella gara e splendida rimonta! Peccato per la partenza, potevo fare podio…”

Sorride in maniera convinta Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, dopo tante difficoltà il pilota del team Aprilia ha messo in scena una splendida rimonta, che lo ha portato quasi a sfiorare il podio. Dopo un inizio difficoltoso il portacolori del team Aprilia ha recuperato un gradino alla volta.

La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Alex Marquez con un margine di 3.5 proprio su Marc, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.0. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 5.6, quinta per Johann Zarco a 6.7, mentre è sesto Pecco Bagnaia a 7.0. Settimo Fabio Quartararo a 7.2, ottavo Pedro Acosta a 9.1, quindi nono Jack Miller a 9.9, con Luca Marini decimo a 10.2.

Al termine della Sprint Race di Silverstone il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, confermando l’amaro in bocca per una gara che poteva concludersi in maniera anche migliore: “Sono contendo di quanto fatto. Ho completato una bella gara con una rimonta importante. Peccato per l’inizio, ovvero una partenza non eccezionale. Di solito mi sento bene allo spegnimento dei semafori, oggi è andata in maniera diversa. Sono andato molto forte, anche nella prima parte di corsa. C’ero sin da subito. Solitamente in avvio soffro un po’ di più le scattate. Qui a Silverstone no. Non ce ne sono m0lte, diciamo che è più scorrevole”.

Ultima battuta su un livello che poteva portare il pilota della Aprilia fino al podio. “Non so bene i tempi miei rispetto agli altri. Non so se avrei potuto fare secondo o terzo. Certo è che, proprio nel corso dell’ultimo giro, ho recuperato parecchio a Di Giannantonio. Ad ogni modo penso che oggi più di quarto non potessi fare. In vista di domani dobbiamo risolvere qualche problemino che ci dà ancora fastidio”.