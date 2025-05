MotoGP, Marc Marquez vince in scioltezza la Sprint di Le Mans e torna leader del Mondiale. Cade Bagnaia

Marc Marquez detta legge anche a Le Mans e vince la Sprint del Gran Premio di Francia, valevole come sesto round del Mondiale MotoGP 2025. Il fuoriclasse di Cervera conserva dunque la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato, conquistando il nono sigillo dell’anno su undici eventi disputati (tra Sprint e gare) e riprendendosi la leadership del campionato dopo la caduta di Jerez.

Ennesimo secondo posto della stagione per un solido Alex Marquez, che continua a mantenere una strepitosa costanza di rendimento completando un’altra doppietta alle spalle del fratello maggiore e precedendo la Ducati GP24 del compagno di squadra (team Gresini) iberico Fermin Aldeguer, al miglior risultato della sua giovane avventura in top class da rookie.

Quarta piazza senza rimpianti per il pole-man francese Fabio Quartararo, che ha dato tutto nel tentativo di restare là davanti dopo una partenza perfetta calando però alla distanza e non potendo nulla in sella alla sua Yamaha per contrastare le Ducati. In una Sprint caratterizzata da tante cadute, tra cui quella al secondo giro di Francesco Bagnaia (mentre si trovava al quarto posto), chiudono la zona punti Maverick Viñales su KTM, Johann Zarco su Honda, Fabio Di Giannantonio su Ducati, Alex Rins su Yamaha e Joan Mir su Honda.

Grazie al successo nella Sprint francese, Marc Marquez torna leader della generale con un vantaggio di 2 punti su Alex Marquez, 31 su Bagnaia, 67 su Morbidelli, 85 su Di Giannantonio, 95 su Quartararo, 104 su Zarco, 114 su Ogura, 115 su Bezzecchi e 118 su Acosta.

CLASSIFICA SPRINT GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’49.022 164.7

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’49.552 164.6 0.530

3 7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’51.186 164.4 2.164

4 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’51.862 164.3 2.840

5 5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’54.307 163.9 5.285

6 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’56.961 163.6 7.939

7 3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’57.389 163.5 8.367

8 2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’57.952 163.4 8.930

9 1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’58.880 163.3 9.858

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’00.621 163.1 11.599

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’01.260 163.0 12.238

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’01.480 163.0 12.458

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’01.562 163.0 12.540

14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’02.632 162.8 13.610

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’02.774 162.8 13.752

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 20’04.403 162.6 15.381

17 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’04.926 162.5 15.904

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’16.529 160.9 27.507

19 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’17.364 160.8 28.342

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’33.829 158.7 44.807

Non classificati

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 7’06.162 141.4 9 laps

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’35.172 158.3 12 laps