Marc Marquez: “Una gara pazza, è successo di tutto! Secondo posto ottimo per il campionato”

Marc Marquez festeggia dopo aver conquistato il secondo posto al termine del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Le Mans abbiamo assistito ad una gara incredibile con emozioni e colpi di scena a non finire. La pioggia, che ha iniziato a cadere pochi istanti prima del via, ha rivoluzionato ogni scenario, con piloti rientrati subito per il cambio moto, altri che hanno atteso qualche giro, quindi cadute, scivolate ed errori assortiti.

La gara ha visto il successo del padrone di casa Johann Zarco con un margine di vantaggio di 19.9 secondi proprio sul Cabroncito, mentre completa il podio Fermin Aldeguer a 26.5. Quarta posizione per Pedro Acosta a 29.6, quinta per Maverick Vinales a 38.1, mentre è sesto Takaaki Nakagami a 59.5. Settimo Raul Fernandez a 1:10, ottavo Fabio Di Giannantonio a 1:10, quindi nono Lorenzo Savadori a 1:24 con Ai Ogura decimo a 1:26.

Al termine della gara il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una gara davvero pazza! Specialmente prima del via e nei primi giri è successo di tutto. Ho visto che diversi piloti mi seguivano nel giro di ricognizione per capire sul da farsi ma, sinceramente, nemmeno io avevo le idee chiare. A quel punto ho fatto la cosa più semplice possibile, ovvero seguire il mio rivale principale per il titolo, mio fratello Alex”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Nelle prime fasi non pioveva e le gomme slick mi davano fiducia, dopodiché è tornata la pioggia e siamo passati alla moto da bagnato. Davvero non si capiva molto. Minuto per minuto cambiava ogni scenario. Dopodiché siamo ripartiti e ho cercato di portare a casa il massimo punteggio possibile. Dopo l’errore di Jerez non volevo assolutamente cadere. Johann Zarco è stato bravo a capire le condizioni da pioggia sin dall’avvio e ha sfruttato la scelta. Aveva un vantaggio amplissimo su di noi e io non ho voluto rischiare. Il secondo posto è ottimo per il campionato”.