MotoGP. Marc Marquez supera “la traversata della Manica”. Bagnaia invece affonda

La tappa britannica della MotoGP ha rafforzato viepiù la posizione di Marc Marquez nella rincorsa al titolo mondiale. Non è stato un fine settimana semplice per il trentaduenne spagnolo, che ha perso l’imbattibilità nelle Sprint e palesato un’evidente insicurezza nel Gran Premio domenicale. Eppure, fra i pretendenti all’Iride, è quello che ha raccolto più punti.

Ne ha guadagnati 2 al fratello Alex, dal quale è stato sovrastato nella gara-dimezzata, rifacendosi però con gli interessi in quella piena. Emblematico il fatto che Marc, pur soffrendo, abbia fatto “partita patta” con l’hermano menor. In buona sostanza, nel confronto con il familiare, può tirare un sospiro di sollievo per aver superato indenne una tappa in cui ha rischiato di “andare sotto”.

Non si scopre niente di nuovo. Al di là del cognome comune, le carriere dei due parlano chiaro. Con tutto il rispetto per il secondogenito, validissimo centauro capace di fare la propria figura nel Motomondiale, non è dotato dello stesso talento dell’hermano mayor. Alex sta disputando un 2025 superlativo, ma la testimonianza di Silverstone depone a favore di Marc.

Quantomeno, la punta di diamante del Team Gresini ha il conforto dell’aritmetica, perché 24 lunghezze sono una differenza trascurabile in questa fase della stagione. Chiaramente, il sistema di punteggio lo aiuta a restare in quota, nonostante sia stato battuto 11 volte su 14 dall’alfiere del Factory Team.

Viceversa, neppure la matematica è di incoraggiamento per Francesco Bagnaia, sprofondato a -72 da Marc e di conseguenza a -48 da Alex. Addirittura, Franco Morbidelli (quarto in classifica) è più vicino a Pecco di quanto quest’ultimo non lo sia a chi lo precede.

Non ci sono particolari eufemismi da utilizzare, il ventottenne piemontese sta vivendo il momento peggiore da quando corre in MotoGP e i risultati ne risentono. Tra Le Mans e Silverstone ha raccolto la miseria di 4 punti. Ieri si è assistito a uno spettacolo agonisticamente atroce. Mentre Marc Marquez annaspava, ma nuotava come un disperato per restare a galla (riuscendoci), Bagnaia è affondato.

Insomma, siamo a 7 round di 22 in questo strano match a tre per il Mondiale 2025. Anche Silverstone, come Le Mans, è una ripresa favorevole al Trueno de Cervera. Il fratellino si inchina ai punti, Pecco finisce di nuovo al tappeto. La tendenza è conclamata. Vedremo se sopraggiungeranno elementi in grado di cambiare i valori strada facendo, ma il tema è sempre lo stesso da inizio anno e i toni variano raramente.