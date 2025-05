MotoGP, Marc Marquez: “Silverstone non è una delle mie piste preferite, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti”

Marc Marquez è stato il vero grande protagonista della conferenza stampa odierna alla vigilia del weekend di Silverstone, sede del settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno di Cervera si presenta in Inghilterra come l’uomo da battere, grazie ad un ruolino di marcia impressionante che gli consente di occupare la prima posizione della classifica generale con un margine di 22 punti sul fratello Alex e di 51 punti su Francesco Bagnaia.

“Sicuramente a Le Mans è stata una domenica complicata, era facile commettere errori. A Silverstone cercheremo di tornare al nostro livello e proveremo a gestire il weekend nel modo migliore. Cercherò di fare tanti punti, è la cosa più importante. E poi cercherò di adattarmi alla situazione. Non è uno dei miei circuiti preferiti, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti“, esordisce l’otto volte campione del mondo.

“Quando sei sul podio e vince delle gare ti diverti di più. Quando hai l’ultima versione ufficiale della moto inizi a sentire un po’ di pressione. L’anno scorso in Gresini stavo cercando di ricostruire la fiducia, ma se vesti il rosso e hai la moto 2025 devi vincere. Però mi sto anche divertendo“, dichiara il pilota spagnolo del team factory Ducati.

“C’è sempre qualcosa da migliorare, dobbiamo progredire sui dettagli. Da Austin a Le Mans abbiamo fatto passi avanti, ero più rilassato. Zarco è stato fantastico e ha scelto la gomma più veloce, mentre per me era più rischioso fare quel tipo di scelta. Johann è invece riuscito a gestire tutto al meglio, ma io non posso giocarmi sempre troppi jolly. Mi era già successo a Jerez“, prosegue MM93.

Sul miglioramento rispetto alla scorsa stagione: “Il punto principale è stata l’evoluzione della moto. Appena ho provato la moto nuova a Barcellona ho avvertito uno step e poi essere nel team ufficiale, con più feedback e più commenti. Ma anche in Gresini hanno un’ottima performance“.

Sulla presunta rottura tra Martin e Aprilia: “Voglio aspettare che Martin ne parli, Aprilia ha fatto un comunicato ed è normale ma non so se sia tutto vero o no. Voglio aspettare perché rispetto tutti loro. Rompere il contratto in anticipo? La mia situazione era diversa, arrivavo da tanti anni di infortuni e abbiamo vinto tanto insieme, avevamo un rapporto fantastico. E quello che hanno risparmiato col mio contratto l’hanno poi utilizzato per investire nel progetto, è stato un accordo comune“.