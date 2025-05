MotoGP, Marc Marquez: “Scendo in pista in cerca di conferme a Silverstone”

Marc Marquez torna in pista nel prossimo week end di MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) con l’obiettivo di aumentare il proprio margine di vantaggio in classifica generale. A Le Mans lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, non ha messo in mostra solo velocità, ma anche intelligenza, viste le condizioni meteorologiche complicate della domenica di gara.

Il secondo posto alle spalle del francese Johann Zarco (Honda) e le cadute di suo fratello Alex e di Francesco Bagnaia hanno permesso all’iberico di andare in fuga nella graduatoria iridata. Marquez, infatti, comanda le fila della classifica con 171 punti, 22 lunghezze di margine sul citato Alex e 51 su Pecco. Un tesoretto che comincia a essere importante.

Trionfatore una sola volta sul tracciato britannico nella classe regina nel 2014, Marc ha le idee piuttosto chiare: “Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto. Torniamo ai box per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare“, le sue parole (fonte: sito ufficiale della Ducati).

La parola da venerdì 23 maggio passerà alla pista e vedremo se il Cabroncito darà seguito alle splendide prestazioni dei precedenti sei round del Mondiale della top-class.