MotoGP, Marc Marquez può essere straripante nel sabato di Le Mans. Bagnaia e Quartararo provano ad arginarlo

Il sabato del Gran Premio di Francia di MotoGP proporrà le qualifiche in tarda mattinata e la Sprint nel pomeriggio. Riflettori puntati su Marc Marquez, che dopo il passaggio falso di Jerez de la Frontera deve lanciare giocoforza un messaggio a tutti gli avversari. Il più forte è lui, nulla quaestio, ma le sue cadute domenicali lo pongono alle spalle del fratello Alex in classifica generale.

Il trentaduenne spagnolo si è dimostrato il più in forma nella giornata di venerdì, sia sul passo che sul giro secco. Al momento, il conto del 2025 dice 4/5 in termini di pole position e soprattutto en plein nelle Sprint. Ci sono tutti i presupposti affinché El Trueno de Cervera possa aggiungere un +1 a entrambe le voci, anche perché gli avversari ne possono osservare solo le reali terga.

Attenzione, però, a Fabio Quartararo. Il padrone di casa, reduce dalle ottime performance andaluse, ha trovato conferme a Le Mans. Yamaha è in evidente progresso (lo conferma anche Jack Miller) ed El Diablo è tornato dove gli compete, ovvero nelle posizioni di vertice. Il talento non manca, anzi. Cionondimeno, la M1 non è la Desmosedici, con tutti gli annessi e connessi del caso in un ambito dove il mezzo meccanico è cruciale. Saprà il transalpino colmare il gap?

Francesco Bagnaia è sempre lì, a ridosso del compagno di box, ma perennemente un passo indietro. C’è poco da fare, con la Ducati 2025 a Pecco continua a mancare qualche centesimo per fare l’euro. Ne ha invece d’avanzo, MM93, che però talvolta perde per strada tutti i nichelini. Quella può essere l’occasione del piemontese per raccoglierli e arrivare alla cifra tonda. Come accaduto ad Austin.

Vedremo, infine, quale sarà il rendimento di Alex Marquez. Ieri non ha brillato, ma resta il leader del Mondiale. Inopinato quanto si vuole, ma per il momento numero 1 della graduatoria iridata. Lo sarà anche stasera, o il fratello l’avrà volato via?