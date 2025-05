MotoGP, Marc Marquez: “Ottimo giro, Quartararo è stato più bravo. L’obiettivo era la prima fila”

Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione delle qualifiche del GP della Francia, appuntamento numero sei valido per il Mondiale MotoGP in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito Bugatti di Le Mans.

Grande prestazione per la furia iberica che, malgrado un ottimo giro, ha dovuto cedere il passo ad un incredibile Fabio Quartararo, il quale ha segnato il miglior giro della carriera fermando il cronometro a 1:48:54 precedendo quindi appunto Marc, secondo a 0.118, ed Alex Marquez, terzo a 0.247. Una volta arrivato al parco chiuso, il ducatista ha commentato quanto fatto:

“Il crono alla prima uscita sapevo che era quello buono. Già alla seconda calavo – ha detto Marquez – Ci siamo detti: ‘Wow bel tempo’, ma sapevo che Fabio poteva andare più forte; noi abbiamo fatto un bellissimo giro, lui l’ha fatto meglio. L’obiettivo era la prima fila.

Marquez ha quindi terminato: “Il passo è buono, specie con gomma usata. La Sprint sarà difficile soprattutto nei primi giri, tutti avranno tanto grip. Sicuro si spingerà forte. Vediamo dove possiamo arrivare“.