MotoGP, Marc Marquez: “Oggi Alex non si poteva battere, peccato per il mio errore in avvio…”

Guarda il bicchiere mezzo pieno Marc Marquez al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone il Cabroncito si è accontentato della piazza d’onore alle spalle del fratello Alex, mettendo in cascina altri punti pesanti per la corsa al titolo, tenendosi lontano da rischi eccessivi.

La gara su distanza ridotta, come detto, ha visto il successo di Alex Marquez con un margine di 3.5 proprio su Marc, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.0. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 5.6, quinta per Johann Zarco a 6.7, mentre è sesto Pecco Bagnaia a 7.0. Settimo Fabio Quartararo a 7.2, ottavo Pedro Acosta a 9.1, quindi nono Jack Miller a 9.9, con Luca Marini decimo a 10.2.

Al termine della Sprint Race di Silverstone il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho provato a essere aggressivo in avvio, sono anche salito al comando dopo aver superato Fabio Quartararo ma, come accaduto ieri, ho commesso un errore e sono finito largo. A quel punto Alex mi ha passato, io mi sono rimboccato le maniche e mi sono messo al suo inseguimento. Ho provato ad avvicinarmi, ma lui è stato eccezionale. Molto costante ed efficace. Non ho potuto fare altro. Ho fatto il massimo e mi tengo stretto questo secondo posto anche perché oggi Alex non si poteva battere”.

Ultima battuta sulla gara di domani: “Penso che sarà obbligatoria la gomma media al posteriore. Oggi le soft hanno dato conferma che non possono durare a lungo. Nel mio caso, aver forzato troppo nel primo giro, mi ha portato ad avere uno pneumatico distrutto all’anteriore. Alex, invece, è bravo a non consumarla e nel T1 e T4 fa la differenza”.