MotoGP, Marc Marquez: “Ho sofferto le curve veloci, la caduta è stata un mio errore”

Il venerdì di Silverstone si è concluso con le pre-qualifiche della MotoGP, valide per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025. La classifica ha determinato i piloti che domani disputeranno il Q1 ed il Q2 per completare la griglia di partenza della gara in programma domenica. La prima posizione è stata conquistata da Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del team Gresini, ha firmato il crono di 1:57.295.

Lo spagnolo ha anticipato il francese Fabio Quartararo che con la sua Yamaha ha conclusa la prova con un ritardo di 0.047. Terzo Jack Miller (Prima Pramac Racing) a 0.347 dalla testa anticipando la Ducati Ufficiale di Marc Marquez (+0.360). Completa la top 5 Marco Bezzecchi (+0.372) che con la sua Aprilia domani disputerà il Q2.

Subito dietro Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0.404) e Francesco Bagnaia (Ducati, +0.408). Completano la top 10 Johann Zarco (Honda,+0.446), Alex Rins (Yamaha,+0.524) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini,+0.526). Marc Marquez, leader nella FP1 e quarto nelle pre-qualifiche, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Ho sofferto leggermente le curve veloci, lavorerò per capire come migliorare e devo cambiare un po’ il mio stile di guida. Mi è successa la stessa cosa dell’anno scorso: mi sento meglio con le gomme usate. Dalla FP1 alle Pre-qualifiche sono migliorato e penso di essermi avvicinato, ma abbiamo avuto alcuni alti e bassi.”

“Sono caduto semplicemente perché sono entrato troppo forte, ho frenato tardi ed ero oltre il limite. A Jerez la situazione era diversa, qui ho sbagliato io e basta. Mentre cadevo ho capito subito il motivo, quindi ho pensato solo a rientrare velocemente ai box. L’ho pensato anche mentre perdevo l’anteriore, volevo salvare la moto il più possibile. Quando succede prevale l’istinto e ho provato a tenere la moto, a freddo so che avrei dovuto lasciarla andare via”, ha poi concluso lo spagnolo.