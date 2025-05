MotoGP, Marc Marquez festeggia: “Vittoria importante, nelle prime fasi ho lasciato andare Quartararo”

Sei su sei. Inesorabile. Marc Marquez sa solo vincere e festeggia degnamente dopo essersi aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Sul tracciato di Le Mans il portacolori del team Ducati Factory ha nuovamente dominato la scena precedendo per l’ennesima volta il fratello Alex e tornando quindi in vetta alla classifica generale. Terza posizione per un ottimo Fermin Aldeguer che ha la meglio su Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Caduto in avvio invece Pecco Bagnaia.

Al termine della gara il pilota del team di Borgo Panigale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero molto contento di questa vittoria che mi permette di rifarmi dopo la caduta di Jerez de la Frontera. Oggi la gara è stata particolare. Sapevo che avrei dovuto fare così. Nelle prime fasi ho capito subito che Fabio Quartararo ne aveva troppa più di me, per cui ho aspettato e l’ho lasciato andare tenendolo a distanza di sicurezza”.



Marc Marquez prosegue nel suo racconto: “Con il passare dei giri ho capito che Fabio stava perdendo ritmo per cui metro dopo metro ho iniziato a recuperare. Quando sono passato al comando, ho gestito bene le cose. Fatta eccezione per l’ultimo giro in cui mi sono rilassato un po’ troppo e Alex si era avvicinato. Ad ogni modo bene così. Un ottimo viatico in vista della gara di domani dove voglio completare l’opera con un buon risultato”.