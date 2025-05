MotoGP, Marc Marquez cade nel GP di Gran Bretagna. Ma la bandiera rossa lo salva!

Subito un colpo di scena dopo l’altro al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. La gara di Silverstone si è aperta infatti con una serie di cadute che hanno portato la Race Direction alla decisione di esporre la bandiera rossa nel corso del secondo giro per ripristinare le condizioni di sicurezza sul tracciato inglese.

La corsa è stata interrotta per olio in pista, dopo un incidente che ha coinvolto nella prima tornata la Honda della wild card Aleix Espargarò e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli, dando una seconda possibilità ai fratelli Marquez. I primi due del campionato erano infatti caduti in altri punti del circuito, ma a questo punto potranno ripartire come se nulla fosse (come prevede il regolamento, non essendo stati completati i primi tre giri) insieme agli altri.

Alex, autore di un ottimo spunto al via dalla seconda casella, si è steso in curva 1 perdendo l’anteriore mentre Marc è caduto a metà del secondo giro all’imbocco del serpentone Maggots e Becketts quando era davanti a tutti ed in fuga. Pochi secondi più tardi è arrivata però la bandiera rossa, che ha azzerato di fatto tutti gli eventi riducendo da 20 a 19 giri la distanza di gara per una nuova partenza con la stessa griglia del primo start.