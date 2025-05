MotoGP, la vittoria di Bezzecchi con l’Aprilia farà cambiare idea a Jorge Martin?

Da ormai un paio di settimane circola la voce che Jorge Martin voglia lasciare l’Aprilia a fine stagione. Il Campione del Mondo di MotoGP sta vivendo una stagione tribolata a causa di cadute, infortuni e operazioni: ha saltato i primi tre appuntamenti del Mondiale a causa dei problemi fisici accusati dopo uno scivolone nei Test, è tornato in Qatar ma è incappato in un incidente e non rientrerà in gara prima dell’estate.

Secondo un resoconto riportato da Motorsport, il centauro spagnolo potrebbe fare valere una causa contrattuale legata alla competitività della scuderia di Noale per rescindere unilateralmente il contratto. Rumors che hanno portato la Aprilia a diffondere un comunicato stampa in cui si evidenziava che l’iberico ha un contratto valido fino al 2026 e che non sono in corso trattative per una modifica dell’accordo.

Le voci si erano soffermato di un flirt con la Honda, ma la scuderia giapponese ha replicato affermando che non è nel suo stile contattare atleti sotto contratto con altre realtà. Jorge Martin è intervenuto soltanto nel pomeriggio di ieri sul suo profilo Instagram: “Felice e grato di essere tornato ad allenarmi! Vi racconterò presto la mia versione dei fatti. Sono state settimane molto difficili a livello personale“.

Aprilia ha vissuto una settimana di fuoco e oggi ha festeggiato per merito di Marco Bezzecchi, capace di vincere il GP di Gran Bretagna offrendo una prestazione mastodontica in una gara pazza e rendendosi protagonista di un spettacolare rimonta. Il pilota italiano è tornato al successo dopo due anni e ha conquistato la sua quarta affermazione nella classe regina, la prima con questi colori. Il suo successo cambierà la situazione di Jorge Martin? In attesa della sua verità e del suo ritorno in pista.