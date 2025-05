MotoGP, Johann Zarco: “Seconda partenza perfetta, ho pensato di poter vincere”

Seconda posizione sul podio consecutiva per Johann Zarco. Dopo l’inaspettato trionfo in quel di Le Mans il francese si è piazzato al posto d’onore in occasione del GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi nel mitico circuito di Silverstone al termine di una gara lunga che ha riservato molteplici sorprese.

Sì perché il pilota in forza alla LCR Honda si è reso artefice di una prova estremamente positiva, in cui ha guadagnato ben sette posizioni in rimonta cedendo il passo solo ad un solido Marco Bezzecchi (Aprilia), il quale non senza sorprese ha vinto la sua prima gara stagionale. Al terzo posto si è invece accomodato Marc Marquez (Ducati), terzo in volata a seguito di una splendida battaglia all’ultimo giro inscenata con Franco Morbidelli (Enduro Pertamina VR46 Racing Team). Out invece Francesco Bagnaia (Ducati), caduto mettendo così il punto ad un weekend semplicemente disastroso, quinto invece Alex Marquez (Gresini). Una volta arrivato al parco chiuso, il transalpino ha commentato quanto fatto:

“Non ci credo ancora, è stata una gara speciale; è stato bello avere una seconda partenza; nella prima non trovavo il passo giusto, stavo cercando di controllare la gomma posteriore –ha detto Zarco – nella seconda ho fatto le prime tre curve in modo perfetto; i ducatisti avevano timore dell’anteriore e non spingevano, ho cercato di approfittarne. Sono arrivato sul podio così”.

Zarco ha poi chiosato: “Ho cercato di mantenere il passo, Bezzecchi era molto forte. Quando poi ho visto Fabio Quartararo in difficoltà per il problema tecnico, ho pensato anche di potere vincere. Mi sono detto: ‘chissà, Bez potrebbe avere problemi con la gomma’. In realtà ho avuto anche io problemi sia con il posteriore che con l’anteriore, quindi negli ultimi giri ho pensato semplicemente a controllare il ritorno di Marc Marquez, e credo di averlo fatto bene“.