MotoGP, Johann Zarco: “Ho scritto una bella pagina di storia, dedico la vittoria al mio team”

Al termine di una gara confusa a causa delle condizioni meteo, il Gran Premio di Francia 2025 è stato conquistato dalla Honda di Johann Zarco. Il francese classe 1990 è stato coinvolto in un incidente alla prima curva ma è riuscito comunque a continuare la sua gara. Partito con la gomma rain, il transalpino è riuscito a tenere dietro Marc Marquez, guadagnando quasi un secondo al giro sullo spagnolo nelle difficili condizioni climatiche.

L’otto volte campione del mondo ha condotto una gara attenta e senza rischi, guadagnando 20 punti d’oro in ottica mondiale. Grazie alle cadute di Alex Marquez e di Francesco Bagnaia, il pilota iberico allunga in classifica Mondiale, con un vantaggio di 22 punti sul fratello e di 51 sul centauro italiano. Completa il podio Fermin Aldeguer (Gresini Team) che è riuscito negli ultimi giri a sorpassare Pedro Acosta (KTM), quarto all’arrivo.

Quinta piazza per Maverick Vinales (KTM,+38.136), sesto Takaaki Nakagami (Honda,+59.418). Con più di un minuto di ritardo hanno completato la top 10 Raul Fernandez (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team), Lorenzo Savadori (Aprilia) ed Ai Ogura (Aprilia). La Honda, con questa vittoria, mette fine ad un digiuno lungo 42 GP. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Johann Zarco ha dichiarato: “Sicuramente questa vittoria ripaga tutti i sacrifici fatti ma non penso a questo, sono già soddisfatto tutti i giorni per quello che posso fare sulla moto. Oggi però sono più contento del solito”.

“Questo pubblico è impressionante bisogna viverlo per crederci. Non volevo partire basso, con le gomme da bagnato non ero sicuro, poi alla prima curva Mir mi ha colpito il braccio, ho dovuto mollare il manubrio per non cadere. Sono andato dritto, ho avuto anche un problema con l’elettronica; poi la pista si è asciugata, ho seguito Miller fino alla sua caduta. Ho avuto paura di Marquez ma ho mantenuto il gap, ho dovuto aspettare la vittoria più che cercarla”, ha poi concluso il francese.