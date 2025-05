MotoGP, indiscrezione dalla Spagna: Jorge Martin dice addio all’Aprila, quali sono gli scenari?

Cambio di rotta a sorpresa. L’indiscrezione arriva dalla Spagna (Motorsport.com) e si parla di Jorge Martin. Il campione del mondo della MotoGP del 2024, infatti, starebbe pensando di lasciare l’Aprilia per i problemi che la Casa di Noale sta avendo con le propria moto.

Un 2025 a dir poco sfortunato per il centauro iberico, costretto a saltare gli appuntamenti in Thailandia, Argentina e Stati Uniti per via di cadute nel corso delle prove pre-season e in allenamento. Tornato in Qatar, Martin è stato vittima di un altro incidente a Lusail, finendo nuovamente in ospedale: pneumotorace e 11 costole fratturate le conseguenze del crash.

Si pensa che possa far ritorno nel prossimo GP di Germania, nella consapevolezza che l’iride ormai sia sfumato. Dando uno sguardo poi a quanto sta accadendo nel campionato, dominato dalla Ducati, Martin starebbe pensando a una via d’uscita e in Spagna caldeggiano la pista della Honda. Il contratto di Luca Marini è in scadenza e potrebbe essere proprio l’iberico il profilo ideale.

Da capire se Jorge davvero accetterà un’eventualità del genere, nella consapevolezza che la situazione in Honda non sia così rosea, anche se ieri in Francia il francese Johann Zarco ha fatto centro, riportando il successo alla squadra giapponese dopo due anni.