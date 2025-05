MotoGP, il triste oblio di Pecco Bagnaia. Tunnel senza fine, la stagione sta diventando un calvario

Francesco Bagnaia non vede ancora la luce in fondo al tunnel e mastica amaro anche al termine della Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo una buona qualifica chiusa in terza piazza davanti a Marc Marquez, Pecco è infatti crollato nella gara breve del sabato a Silverstone non andando oltre un deludente sesto posto.

Il torinese del team factory Ducati, sverniciato all’esterno di curva 1 da Marc in partenza ed incapace di tenere il passo dei fratelli Marquez, si è reso protagonista di un calo prestazionale molto evidente negli ultimi giri venendo così risucchiato dagli inseguitori e subendo il sorpasso di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Johann Zarco (Honda).

Risultato da dimenticare per il tre volte campione iridato, che conferma il suo pessimo feeling con le Sprint (mai meglio di terzo quest’anno) e non riesce a riscattare la terribile debacle di Le Mans, in cui aveva messo a referto un sanguinoso doppio zero tra sabato e domenica. Il distacco dai primi due nel frattempo è sempre più elevato e le chance di giocarsi il Mondiale diminuiscono gara dopo gara.

Bagnaia, dopo la Sprint di Silverstone, si trova infatti a -56 dal compagno di squadra Marc Marquez e a -37 da un Alex Marquez che sta volando in sella alla Ducati GP24 del team Gresini. Il trend purtroppo è allarmante per Pecco, chiamato ad un cambio di passo immediato (magari già dalla gara di domani) per ritrovare il sorriso e trovare un po’ di fiducia per poter tornare a battagliare con continuità per il gradino più alto del podio.