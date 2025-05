MotoGP, il team Yamaha sogna Razgatlioglu o Bastianini per il 2026

Un curioso caso di mercato piloti sta monopolizzando l’attenzione della MotoGP. Mentre in pista i fratelli Marquez stanno dominando la scena nel Mondiale 2025, i rivali provano a prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Proprio per questo motivo le voci si susseguono, con Yamaha che sembra essere grande protagonista a livello di trattative.

Non stiamo parlando, però, del team Yamaha Factory, dato che Fabio Quartararo e Alex Rins saranno sotto contratto fino al termine del 2026. Ci vogliamo concentrare sulla situazione all’interno del team Yamaha Prima Pramac. Attualmente in sella alle moto di Iwata troviamo Jack Miller e Miguel Oliveira, ma che questo binomio rimanga anche nella stagione in arrivo è ancora tutto da vedersi. Come detto, le voci non mancano e una di questa coinvolge un pilota di casa nostra.

Il primo nome che viene fatto per un possibile avvicendamento è quello di, udite udite, Toprak Razgatlioglu. Il due volte campione del mondo della superbike, da tempi non sospetti, non vedrebbe l’ora di cimentarsi anche al “piano di sopra”, ovvero in MotoGP. Negli anni il pilota turco era stato avvicinato più volte alla classe regina ma, per un motivo o per un altro, tutto è sempre stato rimandato. Sarà diverso in vista del 2026?

“Siamo solo al sesto round ma so anche che naturalmente c’è la tendenza a prevedere quello che succederà. Tireremo le somme su quello che abbiamo e su quello che vogliamo avere prima della pausa estiva. Prima di allora sarebbe troppo presto per i nostri attuali piloti. Sarebbe molto ingiusto, soprattutto per quanto riguarda Miguel Oliveira, chiudere tutto adesso. Il suo infortunio era più grave di quanto pensassimo inizialmente. Il possibile arrivo di Razgatlioglu? a avuto un talento eccezionale in quello che ha fatto finora. C’è una curiosità generale su quello che potrà fare in MotoGP. Diventare una star in MotoGP richiede tempo, duro lavoro e il giusto adattamento. Il suo talento è un dato di fatto, la domanda è se possa dimostrarlo anche in MotoGP”. Le parole di Paolo Pavesio a Speedweek.

Il secondo nome sulla lista del team Yamaha Prima Pramac è, invece, quello di Enea Bastianini. Il pilota romagnolo, attualmente impegnato con il team KTM Tech3, sta vivendo un inizio di stagione ben al di sotto delle attese e potrebbe avere la voglia di cambiare aria, dato che, con il team austriaco, le cose non sembrano ingranare. L’opportunità con il team “viola” potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi, con una moto che, come si sta vedendo, qualche passo in avanti concreto lo sta realizzando.