MotoGP, i precedenti di Marc Marquez nel GP di Gran Bretagna. Tanti podi, ma 2 sole vittorie

Dopo una settimana di riposo si torna in azione. Nel corso del weekend in arrivo si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone tornerà in azione Marc Marquez che proverà ad allungare nuovamente in classifica generale. Il Cabroncito conosce benissimo la pista del Northamptonshire ma vi ha vinto pochissimo, solamente due volte in tutta la sua carriera.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ NEL GP DI GRAN BRETAGNA

2008 – Marc Marquez esordisce nel Motomondiale nella classe 125 con la KTM e con un clamoroso podio a Donington. Terza posizione nella gara vinta da Scott Redding davanti a Mike Di Meglio e, proprio, al Cabroncito.

2009 – Dopo il podio dell’esordio arriva un 15° posto a Donington a 28.6 secondi da Julian Simon che vince davanti a Simone Corsi e Scott Redding.

2010 – Il Gran Premio di Gran Bretagna si sposta a Silverstone. Nel terzo anno nella classe 125 lo spagnolo centra il primo successo “britannico” con 2.5 secondi su Pol Espargarò e 13.4 su Bradley Smith.

2011 – Il Cabroncito sale in Moto2 e non conclude la gara, cadendo dopo 7 giri. Successo per Stefan Bradl davanti a Bradley Smith e Michele Pirro.

2012 – Nella seconda annata nella classe mediana, il nativo di Cervera conquista la terza posizione a 1.5 secondi da Pol Espargarò che precede Scott Redding a 1.4.

2013 – Marc Marquez sale in MotoGP ed è subito un secondo posto a Silverstone nella gara vinta da Jorge Lorenzo con 81 millesimi sul Cabroncito, mentre completa il podio Dani Pedrosa a 1.5.

2014 – Secondo anno nella classe regina e prima vittoria a Silverstone per lo spagnolo che precede Jorge Lorenzo per 732 millesimi, mentre è terzo Valentino Rossi a 8.5.

2015 – In una gara dominata dalla pioggia, e da Valentino Rossi, il numero 93 cade dopo 12 giri e lascia campo alla tripletta italiana con il “Dottore” che precede Danilo Petrucci per 3.0 secondi, mentre è terzo Andrea Dovizioso a 4.1.

2016 – Ancora un podio mancato per Marc Marquez che si ferma a 5.9 da Maverick Vinales che vince su Cal Crutchlow a 3.4 e Valentino Rossi a 4.0.

2017 – Di nuovo una caduta per il classe 1993 a Silverstone che finisce nella ghiaia dopo 13 giri. La vittoria va a Andrea Dovizioso con 114 millesimi su Maverick Vinales e 749 su Valentino Rossi.

2018 – Gara annullata per maltempo

2019 – Marc Marquez torna al secondo posto e centra il secondo posto beffato da Alex Rins per soli 13 millesimi, mentre completa il podio Maverick Vinales a 620.

2020 – Gara non disputata

2021 – Caduta al via per lo spagnolo che saluta il gruppo subito. Successo per Fabio Quartararo con 2.6 su Alex Rins e 4.1 su Aleix Espargarò.

2022 – Marc Marquez assente per infortunio

2023 – Dopo un 18° posto nella Sprint Race vinta da Alex Marquez davanti a Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, nella gara lunga arriva una caduta dopo 14 giri. Successo per Aleix Espargarò davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder.

2024 – Marc Marquez cade nella Sprint Race dopo 9 giri nella gara vinta da Enea Bastianini davanti a Jorge Martin e Aleix Espargarò. Nella gara domenicale di lo spagnolo sfiora il podio con un quarto posto a 6.9 da Enea Bastianini che vince davanti a Jorge Martin a 1.9 e terzo Pecco Bagnaia a 5.8.