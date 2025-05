MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP di Gran Bretagna. Una sola vittoria e tante delusioni

Francesco Bagnaia sarà uno dei grandi osservati speciali al via del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, reduce da un periodo piuttosto negativo e soprattutto dalla debacle di Le Mans che lo ha fatto sprofondare a -51 dal leader del campionato Marc Marquez, spera di cambiare passo a Silverstone su una pista che in passato gli ha regalato poche gioie e tante delusioni.

Le prime tre apparizioni iridate di Bagnaia sul mitico circuito inglese sono state trascurabili, mentre ha dovuto attendere il quarto e ultimo tentativo in Moto3 nel 2016 per andare sul podio conquistando un ottimo secondo posto in volata con la Mahindra alle spalle di Brad Binder. In Moto2 ci ha corso una sola volta da rookie, arrivando quinto e abbastanza lontano dalla top3, perché nel 2018 (stagione in cui si laureò Campione del Mondo) l’evento fu cancellato per il maltempo.

Feeling con Silverstone che ha stentato a decollare anche in MotoGP, con due piazzamenti fuori dalla top10 sia nel 2019 da rookie che soprattutto nel 2021 (in quel caso per un problema alla gomma riconosciuto anche da Michelin) con la Ducati ufficiale mentre si stava giocando il titolo con la Yamaha di Fabio Quartararo. L’anno successivo è arrivato il suo unico successo in terra britannica, resistendo nel finale al forcing dell’Aprilia di Maverick Viñales.

Buona prestazione anche nel 2023 (dopo una Sprint disastrosa), con un secondo posto beffardo dietro ad Aleix Espargarò in condizioni variabili al termine di una corsa che aveva condotto fino all’ultimo giro, mentre un anno fa è caduto nella Sprint del sabato dovendosi poi accontentare di una deludente terza piazza lontano dalla coppia di testa formata dagli altri ducatisti Bastianini e Martin.