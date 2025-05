MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP avrà luogo domenica 25 maggio. Nella classe regina, la gara vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 24. Attenzione però, perché il programma del weekend è anomalo. Vuoi per il fuso orario – Inghilterra e dintorni non sono nella stessa zona dell’Europa Centrale – vuoi perché si vogliono evitare contemporaneità con la Formula 1.

Silverstone è uno dei due contesti in cui si è disputato il GP di Gran Bretagna (istituito per sostituire il pericolosissimo Tourist Trophy dell’Isola di Man). L’autodromo del Northamptonshire è stato palcoscenico della gara fra il 1977 e il 1986. Ceduta la scena a Donington per un quarto di secolo, si è tuttavia ripreso l’evento a partire dal 2010.

La pista è però stata pesantemente modificata nel corso del tempo. Inizialmente era velocissima, ma fu oggetto di una prima importante ristrutturazione fra il 1990 e il 1991. Un secondo intervento sostanziale è stato effettuato tra il 2009 e il 2010 (proprio in vista del ritorno della MotoGP) aggiungendo un lungo tratto tra le curve Abbey e Luffield che ha portato la lunghezza del circuito a 5.900 metri.

MOTOGP – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025

VENERDÌ 23 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 11:00-11:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11:50-12:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12:45-13:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15:15-15:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16:05-16:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-18:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 24 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10:40-11:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:25-11:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:10-12:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:50-13:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:50-15:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:15-15:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:45-16:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:10-16:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 25 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, GRAN PREMIO MOTO3

MOTOGP – PALINSESTO GP GRAN BRETAGNA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Non solo! Silverstone è il secondo dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Gran Bretagna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 24 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:50-13:30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 14:50-15.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 15:45-16:25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 17:00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 25 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:15, Diretta GARA Moto2

Ore 14:00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP

Ore 15:30, Diretta GARA Moto3