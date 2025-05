MotoGP, GP Gran Bretagna 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia senza brillare in Q2, 4° Marc Marquez, svetta il fratello Alex

Andate in archivio le pre-qualifiche del GP di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone, i piloti e le squadre sono andate in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani, nonché della gara domenicale. Una sessione molto intensa in cui c’era curiosità su quanto si sarebbe visto in pista nella sfida tra i centauri di vertice.

Marc Marquez si è presentato con grandi ambizioni. Reduce dal fine-settimana di Le Mans, in Francia, il Cabroncito ha approcciato al week end con la voglia di far vedere ai suoi rivali più qualificati la propria velocità in sella alla Ducati GP25. Un percorso impressionante, finora, reso meno evidente dagli errori che ci sono stati ad Austin, in Texas, e a Jerez de la Frontera (Spagna).

Francesco Bagnaia era chiamato a una reazione. Un Pecco in difficoltà nei round iridati finora andati in scena. Lo scarso feeling con l’anteriore della Rossa ha rappresentato la criticità più importante per il pilota italiano e le proprie aspettative nel Regno Unito erano quelle di trovare sensazioni migliori alla guida, in modo da poter rivaleggiare davvero col compagno di squadra e Alex Marquez.

Proprio quest’ultimo ha ottenuto il miglior riscontro di 1:57.295 a precedere di 0.047 la Yamaha di Fabio Quartararo e di 0.347 la Yamaha Pramac di Jack Miller. Quarto Marc Marquez a 0.360, mentre settimo Francesco Bagnaia a 0.408, senza brillare, ma comunque in Q2, insieme a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio tra le fila nostrane.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2025

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.295 21 21 333.3

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’57.342 18 19 0.047 0.047 330.2

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.642 17 19 0.347 0.300 331.2

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.655 19 20 0.360 0.013 337.5

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’57.667 18 23 0.372 0.012 337.5

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’57.699 15 20 0.404 0.032 335.4

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.703 19 20 0.408 0.004 337.5

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’57.741 14 19 0.446 0.038 334.3

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’57.819 19 20 0.524 0.078 334.3

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.821 19 19 0.526 0.002 332.3

11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.865 18 18 0.570 0.044 334.3

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.917 21 23 0.622 0.052 334.3

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.999 18 20 0.704 0.082 333.3

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.062 21 22 0.767 0.063 336.4

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’58.103 18 19 0.808 0.041 335.4

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’58.151 21 21 0.856 0.048 333.3

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.325 21 21 1.030 0.174 336.4

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.670 19 20 1.375 0.345 336.4

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’58.725 18 19 1.430 0.055 336.4

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’59.102 20 21 1.807 0.377 332.3

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’59.322 16 20 2.027 0.220 332.3

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’59.648 10 18 2.353 0.326 330.2

Non classificato

79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA