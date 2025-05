MotoGP, GP Gran Bretagna 2025: risultati e classifica FP1. Marquez domina, Bagnaia fatica

Marc Marquez mette subito le cose in chiaro, si conferma in grande spolvero e domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team ufficiale Ducati ha fatto il vuoto sul passo a Silverstone, rifilando distacchi piuttosto pesanti al resto della concorrenza.

Il fenomeno catalano ha preceduto di 365 millesimi l’azzurro Franco Morbidelli, avvantaggiato però dall’utilizzo di una coppia di gomme medie nuove nelle battute conclusive del turno, mentre la tripletta Ducati è stata completata da Alex Marquez in terza piazza a 421 millesimi dal fratello Marc. Quarto posto a 462 millesimi per l’Aprilia del romagnolo Marco Bezzecchi.

In difficoltà Francesco Bagnaia, solo ottavo con la Ducati GP25 ufficiale a 842 millesimi dal miglior crono del compagno di squadra, mentre Yamaha ha piazzato ben tre moto nella top10 con Jack Miller quinto, Fabio Quartararo settimo e Alex Rins nono. Non male anche KTM con Maverick Viñales buon quinto e Pedro Acosta decimo. Di seguito la classifica ed i risultati della FP1 del GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP.

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.702 9 17 337.5

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’59.067 16 16 0.365 0.365 332.3

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.123 8 16 0.421 0.056 331.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’59.164 11 17 0.462 0.041 330.2

5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.187 10 16 0.485 0.023 332.3

6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.222 9 16 0.520 0.035 333.3

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’59.423 6 12 0.721 0.201 328.2

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.544 13 16 0.842 0.121 333.3

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’59.581 16 17 0.879 0.037 332.3

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.631 14 15 0.929 0.050 335.4

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.708 11 15 1.006 0.077 329.2

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’59.716 5 16 1.014 0.008 331.2

13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’59.739 15 16 1.037 0.023 334.3

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’59.806 10 16 1.104 0.067 329.2

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’59.833 8 18 1.131 0.027 332.3

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.303 9 17 1.601 0.470 335.4

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.309 13 15 1.607 0.006 327.2

18 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.700 14 16 1.998 0.391 331.2

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.797 12 17 2.095 0.097 330.2

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.071 4 16 2.369 0.274 331.2

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 2’01.239 10 14 2.537 0.168 327.2

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’01.645 13 14 2.943 0.406 328.2

23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’01.726 15 16 3.024 0.081 327.2