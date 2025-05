MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti

Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP. La gara si annuncia particolarmente interessante alla luce di quanto accaduto nella giornata di sabato, nella quale Marc Marquez ha mantenuto la propria imbattibilità nelle Sprint, riprendendo la testa della classifica generale a discapito del fratello Alex.

Sei vittorie su sei gare dimezzate per l’hermano mayor, alle cui spalle si è sempre attestato l’hermano menor! I catalani sono separati da 2 punti nel Mondiale, dove invece Francesco Bagnaia è scivolato (è proprio il caso di dirlo) rispettivamente a -31 e -29 dai due iberici. Pecco, ieri, è finito a terra per la prima volta nel 2025. Una caduta pesante più per il morale che per l’aritmetica.

El Trueno de Cervera è straripante, se non sbaglia vince. Però, per quanto invincibile al sabato, quest’anno la domenica ha già avuto due passaggi a vuoto. Non può permettersene un altro, se vuole davvero tirare uno schiaffo morale agli avversari. Viceversa, si avrà la conferma di una “supremazia di cristallo”, poiché molto fragile.

Dal canto suo, Bagnaia proprio non riesce a risolvere il rebus GP25 e deve sperare che l’ingombrante compagno di box continui a sbagliare, come accaduto ad Austin e a Jerez. Alex Marquez giocherà, come d’abitudine, d’attesa. Sa di essere inferiore a Marc ed è pronto a raccogliere tutto ciò che verrà lasciato sul piatto dal fratellone.

Oltre al “solito trio”, occhio a Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer. Grazie ai progressi della Yamaha, El Diablo è tornato a battagliare per le posizioni che gli competono, quelle di vertice. Pensare di battere le Ducati è estremamente ottimistico, verosimilmente troppo, ma il podio è indubbiamente alla portata del transalpino.

Un podio ricercato anche dal ventenne spagnolo, che dopo un avvio di stagione deficitario, ha cominciato a prendere la mano con la MotoGP. Nelle Sprint vale i primi cinque con costanza, saprà fare altrettanto nella gara vera e propria? La risposta, attorno alle 14:45 di quest’oggi.