MotoGP, Gigi Dall’Igna su Bagnaia: “Le sue difficoltà? Tutti devono sentirsi responsabili”

“Nessuna giustificazione, ognuno deve fare la sua parte e tutti devono sentirsi responsabili: lavorare assieme per risolvere e migliorare”. Parole di una qual certa importanza e peso specifico quelle rilasciate da Luigi Dall’Igna direttore tecnico del team Ducati Factory e “papà” della straordinaria GP25. Nella sua analisi del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone ha toccato diversi argomenti importanti. Su tutti, ovviamente, l’andamento di Francesco Bagnaia.

“Pecco” ha vissuto una domenica davvero complicata. Dopo un inizio incoraggiante è arrivata l’ennesima caduta della sua stagione, quando era già sprofondato in 13a posizione. Le difficoltà con la moto di Borgo Panigale sono evidenti. Il feeling all’anteriore non c’è e il due-volte campione del mondo della classe regina è finito in un vero e proprio tunnel di negatività dal quale sembra non essere in grado di uscire.

Il commento di Gigi Dall’Igna è lapidario: “Vi sono sicuramente dati, dinamiche e situazioni che dovremo analizzare in modo approfondito, non è una frase fatta, a cominciare dal momento difficile di Pecco che oggi ha vissuto un’altra domenica negativa e, diciamolo, anche sfortunata visto il promettente avvio di gara. Nessuna giustificazione, ognuno deve fare la sua parte e tutti devono sentirsi responsabili: lavorare assieme per risolvere e migliorare, sentirsi Squadra nella consapevolezza della propria forza con l’umiltà di sempre. Sono sicuro che non potrà che farci bene aver lottato nel gruppo contro avversari ritornati competitivi e oramai pronti ad essere nuovamente protagonisti, con merito”.

L’ingegnere veneto, quindi, pone l’accento sul fatto che il momento di Bagnaia sia evidentemente complicato. Ma, quantomeno a parole, garantisce pieno sostegno al proprio pilota e rimarca il fatto di dove fare squadra per dare una mano al torinese (ora trapiantato a Pesaro). Una situazione di non semplice soluzione e che potrebbe anche portare a scenari di mercato del tutto imprevedibili fino a questo momento.

Gigi Dall’Igna chiude con un bilancio generale. “Per noi è stata una domenica piuttosto complicata, insolita, sicuramente non brillante e sottotono. Resta comunque una preziosa prova quella di Marc, in difficoltà ma ugualmente protagonista di un recupero che lo ha portato ad un bel terzo posto che oggi vale tanto considerato anche la fortuna di aver usufruito di una seconda partenza dopo la scivolata iniziale. In ogni caso è stata una rimonta pregevole, per niente scontata né tanto meno facile, in cui ha messo la determinazione del veterano e la caparbietà di un esordiente”.