MotoGP, Franco Morbidelli: “È stato un GP che ricorderò, mi concentro sulle cose positive del weekend”

Con la vittoria nella gara di oggi, valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo appuntamento del Mondiale, Marco Bezzecchi rompe un digiuno che durava dall’India 2023. Il pilota Aprilia, partito dalla decima piazza, ha pian piano rimontato fino alla seconda posizione, per poi sfruttare il problema tecnico di Fabio Quartararo, trionfando sul circuito di Silverstone.

Seconda posizione per la Honda di Johann Zarco, vincitore del GP francese. Completa il podio Marc Marquez che, caduto nei primi giri, ha sfruttato la ripartenza per conquistare punti importanti nel Mondiale. Lo spagnolo è riuscito ad anticipare in volata la Ducati del Team VR46 di Franco Morbidelli che chiude così quarto all’arrivo.

Cade invece Francesco Bagnaia che ora si trova a ben 72 punti di ritardo in classifica generale da Marc Marquez. Ai microfoni di Sky Sport, nel post gara, Franco Morbidelli si è espresso così sulla sua prestazione: “Questo weekend per noi è stato strano, sono successe tante cose ma fortunatamente con un finale positivo. Andavamo molto forte, devo ringraziare la squadra se siamo rimasti uniti e confidenti di trovare la condizione giusta per andare forte, sapevamo che era molto vicina”.

“Abbiamo fatto le giuste modifiche per la gara ma comunque c’è stata la caduta ed un altro episodio con Espargaro che riesce a mettersi sempre nel mezzo. Fortunatamente sono riuscito a riportare la moto al box per poi correre al medical centre e ripartire. Nonostante l’episodio mi concentro sulle cose positive di questo weekend e della gara che sono state tante. Purtroppo non sono riuscito a salire sul podio, Marquez è stato più bravo. Non mi scorderò mai questo Gran Premio”, ha poi concluso il centauro italiano.