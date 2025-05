MotoGP, Francesco Bagnaia: “L’obiettivo è avere più confidenza sull’anteriore a Silverstone”

Francesco Bagnaia in cerca di soluzioni. Pecco deve dimenticare il week end di Le Mans (Francia) e proiettarsi al prossimo round del Mondiale 2025 di MotoGP di Silverstone (Gran Bretagna) con massima motivazione.

Una pista sulla quale sono state tre le vittorie della Ducati, ricordando le affermazioni del 2017 di Andrea Dovizioso, del 2022 proprio di Bagnaia e del 2024 di Enea Bastianini. A questi riscontri, vanno aggiunti i successi firmati dall’australiano Casey Stoner nel 2007 e nel 2008, quando si correva a Donington.

Sul podio nelle ultime tre edizioni, il piemontese spera di ritrovare la retta via per incamerare nuovamente punti ed essere una vera minaccia per il suo compagno di squadra, Marc Marquez, in feeling totale con la GP25 e in testa alla classifica del campionato con 171 punti, 51 in più di Bagnaia.

“Il week end di Le Mans non ci ha regalato tante soddisfazioni. Ero veloce, competitivo già dal venerdì, ma la doppia caduta in gara non mi ha permesso di concretizzare. L’obiettivo è avere più confidenza sul davanti per poter guidare come vorrei. A Silverstone sono andato sempre molto forte negli ultimi anni, il tracciato e l’atmosfera mi piacciono e non vedo l’ora di tornare a lavorare al box“, ha dichiarato il centauro nostrano.