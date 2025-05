MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il feeling all’anteriore non migliora mai, dopo 4 giri la gomma era distrutta”

Ha poca voglia di sorridere Francesco Bagnaia al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha vissuto un sabato con pochi guizzi. Anzi, dopo essere scattato dalla prima fila, e aver tenuto il podio per i primi giri, nelle battute conclusive è scivolato indietro fino ad una opaca sesta posizione.

La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Alex Marquez con un margine di 3.5 secondi su Marc Marquez, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 5.0. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 5.6, quinta per Johann Zarco a 6.7, mentre è sesto Pecco Bagnaia a 7.0. Settimo Fabio Quartararo a 7.2, ottavo Pedro Acosta a 9.1, quindi nono Jack Miller a 9.9, con Luca Marini decimo a 10.2.

Al termine della Sprint Race di Silverstone il pilota due volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “La qualifica è stata positiva, ma comunque abbiamo preso sei decimi dalla pole. In gara sono partito abbastanza bene e poi sono riuscito a liberarmi di Quartararo grazie ad un suo errore. Ho provato a seguire i primi, ma non giravo come loro, soprattutto come Alex Marquez. Marc è stato più bravo a rimanergli agganciato, ma dopo quattro giri la gomma dietro era completamente andata, non avevo più grip”. (Fonte: Motorsport.com).

“Ma dipende tutto dal fatto che, non avendo confidenza con il davanti, non riesco a fermarmi nel modo giusto – prosegue Pecco – e sono sempre un po’ largo, quindi per farla girare devo usare molto il posteriore. Poi è stata una gara di sopravvivenza e l’ho persa molto volte anche in ingresso. Zarco mi ha passato in un modo veramente incredibile, quindi c’è da lavorare come sempre”.

La fiducia in vista della Sprint Race è un lontano ricordo: “È andata decisamente oltre. Sapevo che avrei potuto fare terzo, perché sapevo che Fabio sarei riuscito a passarlo in un modo o nell’altro. Ma sapevo anche che Alex avrebbe avuto un passo superiore, perché è tutto il weekend che sta guidando molto bene e invece noi siamo in difficoltà. La vittoria non era alla portata, ma dopo quattro giri ho capito che mi sarei dovuto dare una mossa, altrimenti sarebbero arrivati quelli dietro. E infatti sono arrivati e mi hanno passato come se non ci fossi. Quindi è andata peggio del previsto”.

A questo punto il pensiero è già in direzione della gara di domani: “Io sicuramente cambierò le gomme, perché già oggi dopo 5 giri non ne avevo più. Penso che sarà così anche per gli altri, ma vedremo, perché sicuramente proveremo qualcosa nel Warm-Up, sperando che sia asciutto. Ma finché non risolviamo il mio problema con il davanti, sarà difficile fare meglio in certe piste come questa, dove la gomma si consuma tanto”.

Pecco analizza le sue difficoltà: “Il mio feeling non migliora mai, in tutta la fase d’ingresso non sento mai differenze sia che abbia la gomma soft o la gomma dura. Ed è un qualcosa di molto strano, considerando quanto sono sempre stato sensibile sull’anteriore. Oggi abbiamo avuto un meeting abbastanza lungo. Ho sentito anche certe cose che ha detto Marc, che coincidono con il mio feeling. Il mio feeling con l’anteriore non mi permette di superare nessuno. Anche oggi avevo la possibilità di provarci con Fabio in staccata, ero allineato per lanciarmi dentro. Ho frenato molto avanti rispetto ai miei standard per quella curva, ma lui ha frenato dopo e si è fermato prima. Quella fase è un grossissimo limite per come guido io. Ma anche vedere Marc prendere così tanti secondi non è normale. Ducati è con me al 100%. Siamo tutti qua per cercare di risolvere la situazione, perché è una sconfitta per tutti se non dovessimo riuscirci”.