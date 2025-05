MotoGP, Fermin Aldeguer: “Contento per il mio primo podio, lottare con i primi ha aumentato la tensione”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2025. Lo spagnolo ha conquistato tutte le sei Sprint disputate in questa stagione e, in virtù di questo risultato, si riprende la leadership del Mondiale, con due punti di vantaggio sul fratello. Ed è stato proprio Alex Marquez (Ducati Team Gresini) a conquistare la seconda piazza, firmando l’ennesimo risultato dietro a Marc.

Completa la tripletta spagnola Fermin Aldeguer che conquista il primo podio stagionale, seppur in una Sprint Race. Il 2005 iberico agguanta la terza piazza firmando così la doppietta per il Team Gresini (secondo e terzo posto). A circa 3 secondi dalla testa troviamo Fabio Quartararo (Yamaha) che non è riuscito a sfruttare il vantaggio della pole position, nonostante la lotta con Marquez. Quinta piazza per Maverick Vinales (KTM) con un ritardo di 5.285 secondi.

È finita dopo curve la Sprint Race di Francesco Bagnaia, caduto durante il primo giro. L’azzurro, mai competitivo in questo weekend, si allontana ancora dalla testa del Mondiale. Le Ducati ancora una volta dominano la scena e questa volta a completare il podio c’è il rookie in top class Fermin Aldeguer. Lo spagnolo, nel post gara, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “La partenza è stata diversa rispetto a quando parti dalle posizioni in centro gruppo, non ho nessuna pressione, devo fare quello che mi viene chiesto. Oggi avevo più tensione perché dovevo lottare con i primi e soprattutto per il primo podio, l’abbiamo fatto e sono molto soddisfatto”.

“Sapevo che sarei stato al passo con i migliori, non dalla terza gara ma abbiamo lo stesso passo da Austin. Avevamo la velocità ed il passo per lottare per la top 5, penso che abbiamo fatto tutto il lavoro dell’anno molto presto, ciò significa che siamo sulla giusta strada migliorando il feeling con la moto. Sono abbastanza forte in T1 e T2, ma devo migliorare negli ultimi due settori, è bello guardare i dati di Marc ed Alex così imparo prima”, ha concluso lo spagnolo.