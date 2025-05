MotoGP, Fabio Quartararo: “Non mi aspettavo che la gomma calasse velocemente, domani spero di avere un buon grip”

Non ci sono aggettivi per descrivere la stagione 2025 di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo ha oggi conquistato la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento del Mondiale. Si tratta della sesta vittoria in sei gare disputate sabato per il nuovo leader del Mondiale con due punti di vantaggio sul fratello Alex.

Ed è proprio Alex Marquez (Ducati Team Gresini) a conquistare la seconda posizione, l’ennesima alle spalle di Marc. Completa la tripletta spagnola il rookie Fermin Aldeguer che ottiene il primo podio nella classe regina. Il 2005 iberico firma un ottimo risultato per il Team Gresini che ottiene una splendida doppietta dietro Marc Marquez.

Quarta posizione per un combattivo Fabio Quartararo (Yamaha) che ha cercato, senza successo, di opporsi all’avanzata Ducati. Chiude la top 5 la KTM di Maverick Vinales. La Sprint Race di Francesco Bagnaia è finita dopo curve a causa di una caduta. L’azzurro non è mai stato competitivo questo weekend e vede allungarsi lo svantaggio nel Mondiale. Fabio Quartararo, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Non mi aspettavo un così grande drop della gomma, sapevo che gli altri sul passo erano molto più veloci. Con questa temperatura la gomma è calata molto ma è la posizione che mi aspettavo”.

“Sarà molto interessante vedere come funzionerà la gomma media, domani credo che useremo quella. Spero di avere un buon grip dall’inizio ed una buona consistenza della gomma che sarebbe importante. Quando sono in gara sono concentrato e solo, alla fine il pubblico mi ha entusiasmato”, ha poi chiosato il transalpino.