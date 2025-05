MotoGP, Fabio Quartararo l’uomo del giro secco! Pole anche a Silverstone, Bagnaia precede Marc Marquez

Fabio Quartararo si sta affermando come il nuovo punto di riferimento in griglia sul giro secco e fa il vuoto anche nelle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo appuntamento della stagione per il Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha ha ottenuto così la terza pole position consecutiva dopo Jerez e Le Mans, portandosi a quota 19 partenze al palo in carriera nella classe regina (22 complessive nel Motomondiale).

Il Diablo ha messo assieme un time-attack impressionante, ritoccando il record della pista a Silverstone in 1’57″233 e infliggendo distacchi impressionanti alle quattro Ducati che hanno occupato dal secondo al quinto posto. Prima fila completata da Alex Marquez (Gresini Racing) e Francesco Bagnaia (team factory), rispettivamente a 309 e 589 millesimi dalla miglior prestazione assoluta di giornata.

Quarta piazza per il grande favorito della vigilia e leader del campionato Marc Marquez, che non è riuscito a completare un buon giro nell’ultimo run del Q2 restando distante 681 millesimi dalla pole di Quartararo con la GP25 ufficiale. Buon quinto posto a 0.840 per il rookie iberico Fermin Aldeguer (Gresini) davanti alla Yamaha di Jack Miller, 6° a 0.872.

In terza fila troviamo gli azzurri Fabio Di Giannantonio (7° con la Ducati VR46) e Luca Marini (8° con la Honda), mentre Marco Bezzecchi partirà 10° con l’Aprilia e Franco Morbidelli solo 13° con la Ducati VR46 anche a causa di una penalità di tre posizioni in griglia per un impeding nella giornata di venerdì. Eliminati in Q1 gli altri italiani con Enea Bastianini 17° con la KTM e Lorenzo Savadori 20° con l’Aprilia.