MotoGP, Fabio Quartararo: “Che pole! Il giro migliore della mia vita! Sulla Sprint Race…”

Fabio Quartararo sorride con forza dopo aver conquistato una strepitosa pole position del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Le Mans, impreziosito da una cornice di pubblico come sempre splendida e con condizioni climatiche impeccabili (sole e nuvole con 19° per quanto riguarda l’atmosfera e 25° sull’asfalto) abbiamo assistito al capolavoro del padrone di casa, in grado di andare a togliere una partenza al palo che sembrava già nelle mani di Marc Marquez. Sotto la bandiera a scacchi, invece, è arrivato il sorpasso con un vero e proprio boato del pubblico transalpino in onore del proprio beniamino.

Il miglior tempo della sessione è stato fissato dal nativo di Nizza con il nuovo record della pista in 1:29.324 coni 118 millesimi di vantaggio sullo spagnolo, quindi terzo il fratello Alex a 247. Quarta posizione per il rookie Fermin Aldeguer a 452 millesimi, quinta per Maverick Vinales a 699 davanti ad uno spento Francesco Bagnaia, sesto a 723. Settimo crono per Marco Bezzecchi a 859 millesimi, quindi ottavo Jack Miller a 867 davanti a Franco Morbidelli nono a 874 e Raul Fernandez decimo a 1.061.

Al termine delle qualifiche, il pilota del team Yamaha ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero molto felice di questa seconda pole position consecutiva. Sono soddisfatto anche perchè abbiamo messo in atto uno step importante a livello di time attack. Con il team stiamo sviluppando un lavoro molto buono e, ovviamente, sono contento di avere conquistato la pole position in casa. Penso di avere realizzato il giro migliore della mia vita, ho spinto davvero tanto e sono orgoglioso di quello che ho fatto”.

Ultima battuta sulla Sprint Race di oggi che prenderà il via alle ore 15.00: “Voglio completare una bella performance e penso sia nelle mie corde. Sarà molto importante fare bene anche in vista di domani. Cercherò di stare più tranquillo rispetto alla Sprint Race di Jerez”.