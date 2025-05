MotoGP, Fabio Quartararo: “Abbiamo bruciato le tappe. Più ottimista per la gara che per la Sprint”

Inarrestabile Fabio Quartararo. Il pilota francese ha conquistato per la terza volta consecutiva in stagione la pole position. Un’altra impresa stavolta compiuta nelle qualifiche del GP della Gran Bretagna, settimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP, in scena sul mitico tracciato di Silverstone.

Prestazione maiuscola per il transalpino della Yamaha, ormai imprendibile sul giro secco e desideroso di effettuare adesso un altro upgrade, rendendosi competitivo stabilmente anche in gara. Visibilmente soddisfatto, il centauro ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Il feeling soprattutto sul giro è incredibile – ha detto Quartararo – sappiamo ora che il grip su un giro non conta tanto, per gestire le gomme in gara sarà un po’ difficile. Abbiamo bruciato un po’ di tappe considerando che prima lottavamo per entrare in Q2, adesso abbiamo fatto tre pole position consecutive”.

Quartararo ha poi chiosato: “Sprint o gara lunga? “Sono più ottimista per domani. Con la soft abbiamo un drop abbastanza grande, ma vediamo. A Le Mans ho fatto una gara intelligente vedendo che le Ducati erano più veloci. Oggi farò lo stesso, cercherò di lottare con loro e di divertirci. Ne abbiamo bisogno”.