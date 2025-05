MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Le prestazioni della moto migliorano, il team è stato abile a fare un passo indietro”

La Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è stata conquistata dallo spagnolo Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, ferma il dominio del fratello nelle gare del sabato. Dopo la bagarre dei primi giri, l’iberico è stato il più abile a conquistare un vantaggio significativo, mantenendo lontana la Ducati Ufficiale di Marc Marquez.

Il leader del Mondiale cede lo scettro di re nelle Sprint Race ma conquista comunque una significativa seconda posizione (+3.511), che gli permette di allungare nel Mondiale. Il suo vantaggio ora è di 19 punti su Alex Marquez e di 56 su Francesco Bagnaia. Completa il podio un fantastico Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team,+5.072) che partito in settima piazza ha dato vita ad una rimonta spettacolare.

Quarta posizione per un ottimo Francesco Bezzecchi (Aprilia, +5.658), che ha anticipato Johann Zarco (Honda, +6.707) e Francesco Bagnaia (Ducati,+7.057). Sorpresa di questa gara corta del sabato è stata sicuramente la grande performance di Fabio Di Giannantonio. Il 26enne romano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Siamo migliorati tantissimi dalle ultime due gare dove abbiamo fatto fatica. Il feeling non c’è mai stato, qui abbiamo fatto un grande lavoro. Mi sto divertendo e questa gara è stata bellissima con tanti sorpassi”.

“Le battaglie con i più forti sono sempre belle, abbiamo fatto un piccolo step nella direzione di Marc e creato un gran pacchetto. Siamo stati bravi a capire che fare un passo indietro su ciò che era comodo per me era giusto. Il Team ha fatto come sempre un lavoro pazzesco, mi mettono nelle condizioni migliori”, ha poi concluso il pilota del VR46 Racing Team.