MotoGP, è il giorno delle prove libere a Silverstone. Ci sarà il colpo di scena?

Non può esserci una sceneggiatura senza colpo di scena. E nello script – noioso – del Motomondiale 2025 adesso c’è proprio bisogno del plot twist. Lo scenario potrebbe essere proprio quello del GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento del calendario in partenza oggi con l’importante giornata dedicata alle prove libere.

Dopo sei fine settimana ci abbiamo fatto il callo. Il menu prevede infatti il classico dominio di Marc Marquez (Ducati), di solito arrembante fin da subito, con il fratello Alex Marquez (Team Gresini) desideroso di fargli lo sgambetto (ovviamente sperando in un passo falso) e con un Francesco Bagnaia (Ducati) in prima battuta vacillante, salvo poi salvare il salvabile strada facendo.

Una monotonia disarmante che, in un palcoscenico imprevedibile come quello di Silverstone, potrebbe essere (finalmente) interrotta. Stiamo pur sempre parlando di un tracciato estremamente complesso, sui cui spesso bisogna fare i conti con le condizioni atmosferiche variabili e improvvise, con le temperature basse, e con una serie di fattori che potrebbero davvero sparigliare le carte. Una difficoltà dimostrata anche delle statistiche (già da noi rilevate ieri), considerato che negli ultimi dieci anni nessun pilota è mai riuscito a fare un back to back.

L’auspicio per “Pecco” sarà quindi quello di cominciare il fine settimana con le idee chiare, sperando di essere dunque fin da subito estremamente competitivo in modo da ottenere una posizione buona in qualifica e battagliare giro dopo giro nella Sprint e nella gara lunga. Ma chi sarà l’outsider? Sono tanti i nomi in lizza, dai centauri in forza all’Enduro Pertamina VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli passando per la locoura di Pedro Acosta (KTM) o del rookie Fermin Aldeguer (Gresini). Comunque vada, speriamo in una musica diversa.