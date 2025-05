MotoGP, Ducati ha creato una GP25 pro-Marquez e non adatta allo stile di Bagnaia: situazione senza uscita per Pecco?

Una Ducati GP25 nemica di Francesco Bagnaia? I risultati sembrerebbero dare un responso affermativo al quesito. Pecco, atteso a una reazione nell’ultimo week end di Silverstone dopo la disfatta di Le Mans (Francia), ha avuto solo un minimo sussulto nelle qualifiche, ma quando c’è stato da prendere i punti le prestazioni non sono state all’altezza: sesto posto nella Sprint Race e caduta dopo 4 giri nel GP.

Il problema è sempre lo stesso: scarso feeling sull’anteriore. In Ducati sono a lavoro per trovare una soluzione, ma resta il fatto che questa nuova moto non viene incontro alle esigenze di guida di chi l’ha portata alla vittoria nel 2022 e nel 2023. A Borgo Panigale hanno progettato un mezzo che si adatta più facilmente allo stile di di Marc Marquez, leader della classifica mondiale?

“Fatichiamo, io fatico molto e Marc è bravo a nascondere i problemi che abbiamo. Gli ingegneri stanno lavorando per darmi quello che mi serve, ma il momento è molto complicato. La GP24 va forte, la GP25 ha motore ed è forte sul dritto, ma quando serve stabilità davanti si fa fatica. Questo è un weekend complicato, i tempi di FP1 li ho fatti poi per tutto il fine settimana. Cambio e sposto parametri importanti, ma non cambia nulla. La mia fortuna è che so quanto valgo, so cosa posso fare. Io sto dando il massimo, ma più di questo non mi viene. Sto solo cercando di lavorare con la squadra alla soluzione. Sto bene, mi faccio un mazzo a casa e mi impegno in tutti i modi, vengo qua e faccio il massimo. Quando verrà verrà“, ha dichiarato Bagnaia ieri ai microfoni di Sky Sport.

I numeri in classifica sono emblematici e non lasciano spazio alle interpretazioni: 196 punti per Marc Marquez, 172 per Alex Marquez e 124 per Bagnaia. Un gap di 72 lunghezze da Marc e di 48 da Alex spiegano in maniera molto chiara la situazione complicata del piemontese. Una situazione senza uscita? Qualche voce di mercato inizia a diffondersi e vedremo se il pilota italiano sarà disposto a rimanere in un contesto che non sembra più andare nella propria direzione.