MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile”

Una leadership da ammirare, osservare, studiare. Fabio Di Giannantonio osserva la superiorità totale di Marc Marquez nel Motomondiale 2025 di MotoGP e cerca di trasformala in energia positiva, in motivazione, in forza. Il centauro italiano, come sappiamo in forza alla Pertamina Enduro VR46 Racing, si è raccontato ai microfoni della testata spagnola Todocircuito, fornendo un importante punto di vista sulla stagione.

Il romano al momento occupa la quinta posizione della classifica piloti con 74 punti, undici in meno rispetto al compagno di squadra Franco Morbidelli, ai piedi della top 3 formata appunto da Marc, Alex Marquez e da Francesco Bagnaia. La furia rossa lo scorso weekend a Le Mans ha dato vita alla prima fuga in solitaria, forte dei suoi 171 timbri, 22 in più rispetto al fratello, caduto durante la gara.

Quanto successo fino a questo momento ha spinto il laziale a volere di più da sé stesso, considerato che, dal suo punto di vista, il successo di Marquez è figlio del suo straordinario talento più che della moto: “Penso che abbiamo il pilota, la squadra e la moto per essere tra i primi tre ogni domenica – ha detto “Diggia” – Per quanto ne so, le moto sono tutte uguali, ma dovresti chiederlo a Gigi. Questa è una moto che è stata sviluppata negli ultimi anni da Pecco, insieme al test team e a tutti i vari piloti ufficiali che si sono succeduti.”

Di Giannantonio ha quindi terminato: “Marc è appena diventato pilota ufficiale, sta andando benissimo e sta andando fortissimo perché è un pilota di enorme talento. Questa è una moto che è stata Campione del Mondo l’anno scorso con Martín e due anni prima con Pecco. È una moto che ti fa vincere; per vincere bisogna essere più abili degli altri”.