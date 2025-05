MotoGP, Davide Tardozzi: “Il livello si è alzato, le sensazioni del 2024 non sono più sufficienti per Bagnaia”

Una situazione molto complicata per Francesco Bagnaia. La caduta di oggi a Le Mans (Francia), dopo appena un giro, è stato un segnale di chiara difficoltà. La fiducia sull’anteriore non c’è e la guida di Pecco ne risente in negativo.

A commentare quanto accaduto nella Sprint Race è stato il Team Manager, Davide Tardozzi: “Non dico che ci aspettavamo di chiudere al primo e al secondo posto, ma almeno una prima fila o una quarta posizione ce la aspettavamo da Bagnaia, era alla sua portata. Purtroppo non si è trovato bene con la gomma soft all’anteriore”, le parole di Tardozzi a Sky Sport.

“Sul passo nelle FP2 non è andato male, con una buona partenza può giocarsi il podio. Abbiamo portato qui a Le Mans qualcosa che abbiamo provato a Jerez per gestire al meglio lo sganciamento dell’abbassatore al via. Bagnaia sta utilizzando il nuovo abbassatore posteriore come già faceva Marc Marquez da inizio stagione”, ha aggiunto il Team Manager della Rossa.

E poi la stoccata a Pecco: “Il livello quest’anno si è alzato, i tempi sono incredibilmente più veloci. Con il crono di oggi Bagnaia sarebbe secondo un anno fa, ma adesso si è scesi di mezzo secondo. Le sensazioni che aveva l’anno scorso non sono più sufficienti“.