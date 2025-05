MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia non ha dimenticato come si va in moto, dobbiamo aiutarlo”

Dopo un weekend di pausa, tra pochi giorni il Motomondiale ripartirà con il settimo appuntamento della stagione a Silverstone da venerdì 23 a domenica 25 maggio. L’ultimo round di Le Mans ha proiettato Marc Marquez in fuga nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2025, mentre il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia ha registrato un pesante doppio zero tra la Sprint e la gara francese ritrovandosi adesso a -51 dalla testa del campionato.

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha fatto un punto della situazione sul torinese dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: “L’obiettivo della squadra degli ingegneri e di Gigi Dall’Igna è aiutare Pecco, conosciamo il suo valore. Siamo sorpresi di non essere ancora riusciti a dargli ciò di cui ha bisogno, perché Bagnaia è stato senza dubbio il protagonista degli ultimi quattro anni. Non ha dimenticato come si va in moto, è ovvio“.

Sulle problematiche di Bagnaia, ancora alla ricerca del feeling con l’anteriore della GP25: “Purtroppo non abbiamo ancora trovato il modo di aiutarlo a livello personale o tecnico. È il nostro obiettivo e dobbiamo farlo, perché dobbiamo riportare Pecco in lotta per la vittoria, qualcosa di cui è capace. In questo momento, siamo noi che dobbiamo aiutarlo. Possiamo fare molto sia a livello umano che tecnico. È nostro dovere“.

“Nei prossimi giorni gli ingegneri penseranno più a fondo su cosa fare per aiutarlo e penso che lo vedremo dalla prossima gara. So di dirlo dalla prima gara dell’anno, ma continuo a dirlo, perché penso che Pecco abbia il coraggio in questo campionato di lottare per le vittorie, anche nei confronti di Marc Marquez. È chiaro che in questo momento il suo morale è piuttosto basso, ma è un campione, è riuscito a rialzarsi e lo farà anche questa volta. Sappiamo tutti quanto sia importante la situazione psicologica quando scendi in pista, ripeto, è nostro dovere aiutarlo“, ha dichiarato Tardozzi a Sky Sport.