MotoGP, cambia l’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna: 4 piloti penalizzati, cos’è successo a Silverstone

L’ordine d’arrivo del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone, è stato modificato in maniera consistente qualche ora dopo la conclusione della gara, in seguito a un’investigazione sulla pressione delle gomme delle moto di quattro piloti: Luca Marini, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori e Somkiat Chantra.

Al quartetto è stata comminata una penalizzazione di sedici secondi e a farne maggiormente le spese è stato Luca Marini: l’alfiere della Honda aveva concluso in ottava posizione, ma dopo questo verdetto è stato retrocesso in quindicesima piazza. Gli altri tre centauri non erano entrati in zona punti: Enea Bastianini scivola in 17ma piazza, Lorenzo Savadori 18mo, Somkiat Chantra 19mo.

A beneficiare della retrocessione di Marini sono stati: Fermin Aldeguer (ottavo), Fabio Di Giannantonio (nono), Joan Mir (decimo), Maverick Vinales (undicesimo), Raul Fernandez (dodicesimo), Alex Rins (tredicesimo) e Brad Binder (quattordicesimo). Il Gran Premio è stato vinto da Marco Bezzecchi su Aprilia davanti alla Honda di Johann Zarco e alla Ducati di Marc Marquez.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2025

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 38’16.037 175.7

2 20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 38’20.125 175.4 4.088

3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 38’21.966 175.3 5.929

4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 38’21.983 5.946

5 11 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 38’22.061 175.3 6.024

6 10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 38’23.146 175.2 7.109

7 9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 38’23.435 175.1 7.398

8 8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 38’24.621 175.1 8.584

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 38’25.8019.764

10 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 38’26.357 174.9 10.320

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 38’27.355 174.9 11.318

12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 38’32.212 174.5 16.175

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 38’32.349 174.5 16.312

14 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 38’32.299 174.5 16.262 (penalizzato di una posizione)

15 1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 38’39.766 175.1 23.729 (penalizzato di 16″)

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 38’47.678 173.3 31.641

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 39’10.262 172.8 54.225 (penalizzato di 16″)

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 39’12.525 172.7 56.488 (penalizzato di 16″)

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 39’20.921 172.0 1’04.884 (penalizzato di 16″)

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 24’34.718 172.8 7 giri

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 6’09.643 172.3 16 giri

41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 6’30.109 163.3 16 giri