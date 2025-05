MotoGP. Bezzecchi variabile impazzita a Silverstone, dove l’uomo da battere è Alex Marquez

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP incorpora tanti temi interessanti, a cominciare dai rapporti di forza tra i fratelli Marquez. Nella Sprint di sabato, Alex ha battuto Marc fair and squadre, come dicono a Silverstone e dintorni, ovverosia senza trucco e senza inganno. L’hermano menor ha disputato una gara dimezzata perfetta, approfittando al meglio di una sbavatura del Trueno de Cervera, per poi staccarlo strada facendo.

Il primo a riconoscere la superiorità di Alex è stato il fratello, che pragmaticamente ha fatto buon visto a cattivo gioco, guardando ai 5 punti guadagnati su Francesco Bagnaia, ieri mestamente sesto e in grossa difficoltà con gli pneumatici. Nessuno dei due piloti del Team Ducati Factory è a suo agio, ma come sempre sta accadendo in questo 2025, lo spagnolo è comunque più incisivo dell’italiano. Scopriremo se quanto visto ieri sarà confermato anche nella gara piena, dove però c’è un altro potenziale protagonista da tenere d’occhio.

Marco Bezzecchi è un candidato alla vittoria. Non potrebbe essere altrimenti, dopo i fatti di sabato. Scattato malissimo, il romagnolo si è prodigato in una rimonta sensazionale, che lo ha portato fino al quarto posto. Dunque, partendo meglio, è evidente come il portacolori Aprilia possa ambire a far saltare il banco su una pista che, in tempi recenti, ha sempre detto benissimo alla Casa di Noale.

Dalla pole position scatterà Fabio Quartararo, ma Yamaha sembrerebbe decisamente più competitiva sul giro secco di quanto non lo sia in termini di passo-gara. Ieri, El Diablo, si è dovuto accontentare di un’insipida settima piazza. Saprà fare meglio? La risposta nel pomeriggio, quando fra gli outsider andrà annoverato anche l’”altro Fabio”, Di Giannantonio, sul podio nella Sprint e sicuro dei propri mezzi.