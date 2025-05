MotoGP. Bagnaia primo italiano a ripetersi a Silverstone, dove nessuno centauro tricolore ha vinto più di una volta?

Il 25 maggio assisteremo all’edizione 2025 del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, destinato a corrersi per la ventiquattresima volta sul tracciato di Silverstone, palcoscenico della gara d’oltremanica dal 1977 al 1986 e dal 2010 in poi. Riguardo l’autodromo edificato a metà strada fra Londra e Birmingham, si nota una dinamica interessante.

Sono cinque i piloti italiani ad avervi vinto nel corso del tempo, Franco Uncini nella “prima vita motociclistica” dell’impianto (1982), seguito poi nell’epoca contemporanea da Valentino Rossi (2015), Andrea Dovizioso (2017), Francesco Bagnaia (2022) ed Enea Bastianini (2024). Come si può notare, nessun centauro nato nel nostro Paese ha primeggiato più di una volta!

È una sfumatura interessante e rappresenta un tema dell’imminente weekend, nel quale ‘Pecco’ ha l’opportunità di ottenere un conseguimento inedito. In linea teorica, anche ‘Bestia’ può fare altrettanto, ma all’atto pratico sappiamo bene qual è la competitività di Ducati e quale quella di Ktm. Peraltro, il riminese ha delle penalità arretrate da scontare per i fatti di Le Mans.

Va sottolineato come il concetto vada applicato solo a Silverstone, non al GP di Gran Bretagna in sé. Difatti c’è un’evidente ragione alle fondamenta di quanto appena esposto. La competizione d’oltremanica si è disputata a Donington fra il 1987 e il 2009. Dunque, il motociclismo italiano ha vissuto altrove il periodo d’oro di inizio XXI secolo.

La pista situata nei pressi di Nottingham è stata teatro di ben 6 affermazioni italiane consecutive tra il 2000 e il 2005 (quasi sempre con il già citato Rossi, ma anche Max Biaggi ha fatto la sua parte), alle quali si è poi aggiunto Dovizioso nella recita finale del 2009. Per inciso, è doveroso sottolineare come le danze fossero state aperte ante litteram da Luca Cadalora, nel 1993.

Vedremo se l’imminente fine settimana partorirà un risultato nel suo piccolo senza precedenti sia per l’autodromo di Silverstone che per l’Italia delle due ruote a motore; quella delle due ruote a pedali è in altre faccende affaccendata.

Le possibilità ci sono, ma gran parte di esse dovranno fare un lungo giro prima di raggiungere il Northamptonshire. In particolare, la complessa strada passa metaforicamente da Cervera, non propriamente dietro l’angolo rispetto a Silverstone…